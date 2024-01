Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Płocka. Chodzi m.in. o raka jelita grubego Katarzyna Piórkowska 17.01.2024 16:14 Mieszkańcy Płocka mogą bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrycia osteoporozy i raka jelita grubego. – Jest to ważne, ponieważ rak jelita grubego nie daje objawów – mówi dyrektorka wydziału zdrowia w ratuszu Agnieszka Busz.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Płocka (autor: UM Płock)

Wczesne wykrywanie osteoporozy i raka jelita grubego to programy profilaktyczne, z których bezpłatnie mogą już skorzystać mieszkańcy Płocka. Profilaktyka ma ogromne znaczenie m.in. w przypadku raka jelita grubego.

– Jest to ważne, ponieważ rak jelita grubego nie daje objawów. Jeżeli wykonamy takie badania profilaktycznie, to przy stwierdzeniu obecności na przykład polipa od razu zostaną pobrane wycinki do badania histopatologicznego, a małe polipy mogą od razu zostać usunięte – mówi dyrektorka wydziału zdrowia w ratuszu Agnieszka Busz.

Jeśli zaś żadne zmiany chorobowe nie zostaną wykryte, to następne badanie można powtórzyć po 10 latach.

Z profilaktycznej kolonoskopii bezpłatnie skorzysta w tym roku 600 osób. Do końca listopada badania wykonuje pracownia endoskopowa przy ul. Kościuszki 28.

Czytaj też: Dwa oddziały szpitala wojewódzkiego działają w swoich docelowych miejscach