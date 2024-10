Od dziś refundowane świadczenia. Zakład Radioterapii w płockim Centrum Onkologii rusza pełna parą

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku od dzisiaj dostępne są usługi radioterapii refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez placówkę Zakładu Radioterapii działającego w ramach tamtejszego Centrum Onkologii. Szpital był gotowy do udzielania takich świadczeń już od 1 sierpnia, jednak procedury związane z konkursem na kontrakt z NFZ-etem przedłużyły się do września. Ostatecznie umowa została podpisana 3 października.