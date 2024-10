Czy w Polsce zostanie wprowadzona obowiązkowa służba wojskowa? Marta Hernik 06.10.2024 13:11 Czy Polska szykuje się na wojnę i wprowadzi powszechną służbę wojskową? To był jeden z tematów audycji „Bez ogródek” w Polskim Radiu RDC. Nasi goście komentowali słowa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o konieczności wdrożenia w Polsce modelu służby powszechnej.

Bez ogródek w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

W audycji „Bez ogródek” Polskiego Radia RDC goście Agnieszki Gozdyry odnieśli się m.in. do słów Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Wiesław Kukuła rozpoczynając nowy rok w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, mówił o zagrożeniu, przed którym będzie musiała bronić się Polska i o konieczności wdrożenia modelu służby powszechnej.

Marek Krawczyk z Polski 2050 powiedział, że sytuacja w istocie jest bardzo poważna i warto zachęcać Polaków do służby w wojsku.

– To jest też praca nad mechanizmami, które spowodują, że wielu Polaków zachęcimy do służby w wojsku, ale nie wcielimy. Na dziś nie ma takich planów, jednak trudno powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Sytuacja na Ukrainie niestety nie jest najlepsza – dodał Krawczyk.

Z kolei Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy zauważyła, że przemowa generał Kukuły miała raczej charakter motywacyjny, ale pobór powszechny trzeba rozważyć.

– Należy spojrzeć na miejsce i czas, w których te słowa zostały wypowiedziane. Generał mówił na rozpoczęciu roku akademickiego do osób, które będą żołnierzami, ale też podkreśla to, co już zostało powiedziane, że nasza sytuacja jest trudna. Te modele, o których jest mowa, czyli albo powszechny pobór, albo większy pobór do wojska, to są modele, które należy rozważać – zauważyła.

Jolanta Niezgodzka z Koalicji Obywatelskiej zaś powiedziała, że w koalicji na razie nie ma takich rozmów.

– To, co robimy dzisiaj, to rekordowy budżet w przyszłym roku na obronność. To są działania, które mają zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby sami chcieli przystępować do służby. To między innymi kwestia większych uposażeń dla żołnierzy w przyszłorocznym budżecie, ale też szybsza modernizacja armii i szkolenia – podkreśliła.

Jarosław Sachajko z Kukiz '15 natomiast stwierdził, że państwo polskie jest nieprzygotowane i nadal się nie przygotowuje.

– To uspokajanie brzmi dokładnie tak samo, jak: „prognozy nie są przesadnie alarmujące” czy „zapora wytrzyma”. Jako społeczeństwo powinniśmy przygotować się na wojnę. Wojna bowiem to ekonomia. Jeżeli Putin zobaczy, że nie ma szans, aby zaatakować i podbić Polskę, to nas nie zaatakuje – powiedział.

Anna Gembicka z PiS powiedziała zaś, że w Polsce nie ma na razie potrzeby wprowadzać poboru powszechnego.

– W tym momencie musimy się skupić na tym, żeby zrealizować zakupy wojskowe, odpowiednio szkolić żołnierzy, ale też zadbać o ich morale. Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli będziemy mieli wroga u bram, to wtedy państwo będzie musiało podejmować trudne decyzje – stwierdziła.

Wykład inaugurujący nowy rok akademicki szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła wygłosił w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Mówił m.in., jakie cechy powinien mieć współczesny dowódca oraz w jakim kierunku powinien rozwijać się system szkoleń. Ocenił, że transformacja sił zbrojnych musi pozwolić wygrać przyszłą wojnę.

