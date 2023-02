Rozpoczęła się przebudowa trzech rond w Płocku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 09.02.2023 20:11 Rozpoczęła się przebudowa trzech rond w Płocku – 19 Pułku Odsieczy Lwowa, Powsino, Kalszczyńskiego i Rondo Maszewska. Ma to związek z transportem dużych części do budowanej na terenie Orlenu Instalacji Olefin III.

4 Ronda w Płocku do przebudowy (autor: RDC)

– Trwają prace na rondzie Kalaszyńskiego, środkowa część ronda będzie tam zdjęta. Podobnie będzie na pozostałych rondach – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Tomasz Żulewski.

Pomimo tego że w miejscu rond nawierzchnia zostanie wyrównana organizacja ruchu nie zmieni się. Ogromne elementy będą przewożone na teren Orlenu nocami przez co najmniej trzy miesiące.

Olefin III

Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r.

Inwestycja, będąca częścią Programu Rozwoju Petrochemii, ogłoszonego przez koncern jeszcze w 2018 r. ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r., natomiast uruchomienie produkcyjne instalacji, jak zapowiadano wcześniej, planowane jest na początek 2025 r. Według PKN Orlen, realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie i przyniesie zarazem korzyści dla środowiska – w momencie uruchomienia produkcji emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/PA