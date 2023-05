Waży 850 ton i w nocy przyjedzie do Płocka. Wash Tower w drodze [UTRUDNIENIA] Izabela Stańczak 09.05.2023 19:41 Dziś w nocy w Płocku rozpocznie się największy w Polsce dwuetapowy transport olbrzymiej kolumny petrochemicznej. Waży ponad 850 ton i mierzy blisko 100 metrów długości. Wash Tower rozpocznie podróż po godz. 22:00 z nabrzeża Wisły do miejsca docelowego, którym jest teren Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku. Przez całą noc zamknięta będzie ul. Szpitalna.

3 Wash Tower przyjeżdża do Płocka (autor: RDC)

Największy w Polsce transport olbrzymiej kolumny petrochemicznej rozpocznie się po godz. 22:00 z nabrzeża Wisły do PKN Orlen w Płocku. Będzie częścią powstającego tak Kompleksu Olefiny III. Dziś pierwszy etap podróży.

– Dojedziemy do ronda przy ulicy Szpitalnej, tam mamy przygotowaną kieszeń utwardzoną, na której on spocznie. Pierwszy odcinek drogi jest najtrudniejszy, ponieważ przejeżdżamy przez most, a następnie podjeżdżamy pod górę i mamy kilka dość skomplikowanych łuków – Grzegorz Samoć z firmy Projects DSV odpowiedzialny za transport.

Aby transport tak dużego elementu mógł się odbyć, trzeba było wprowadzić na trasie wiele zmian.

– Zmodyfikowaliśmy trzy ronda, dwa z nich zostały zrobione na płasko. Łącznie mamy ponad 20 osi energetycznych. Część z nich jest już przebudowana, część w trakcie transportu będzie wyłączana i unoszona. Miała też miejsce korekta drzewostanu – wyjaśnia Samoć.

Kolumna ma do pokonania około 8 km. Transport będzie poruszał się z maksymalną prędkością 5 km na godzinę.

Transport będzie się odbywał z wykorzystaniem 72-osiowej platformy z obrotnicami, przystosowanej w ten sposób do pokonywania zakrętów, przy czym prędkość całego zestawu.

– Jest to na pewno najbardziej wymagający i skomplikowany transport drogowy w Polsce. Transporty, które do tej pory realizowano były znacznie, znacznie mniejsze, trzy razy krótsze i trzy razy lżejsze. Także naprawdę mamy tutaj do czynienia z rekordzistą – podkreślił Samoć.

Wash Tower w Płocku – co to jest?

Kolumna Wash Tower o długości ponad 94 metrów, szerokości w najszerszym miejscu 8 metrów i wysokości ponad 10 metrów, przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii pod koniec marca, a następnie została załadowana na barkę i Wisłą dotarła do Płocka – tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia.

Wash Tower jest jednym z elementów budowanego na terenie zakładu głównego PKN orlen w Płocku kompleksu Olefiny III – do tej pory dostarczono już ponad 786 ładunków 11. statkami z takich krajów, jak: Chiny, Korea, Indie, Hiszpania czy Belgia.

Czytaj też: Znamy terminy rekrutacji nowych kierunków lekarskich z Mazowsza

Źródło: RDC/PAP Autor: Izabela Stańczak/PA