Znamy terminy rekrutacji nowych kierunków lekarskich z Mazowsza

Dwie kolejne uczelnie na Mazowszu - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Akademia Mazowiecka w Płocku - wykształcą przyszłych lekarzy. Znamy już terminy rekrutacji.

4 maja start rekrutacji na kierunek lekarski w Siedlcach (autor: RDC)

Na Mazowszu przybędzie medyków. 4 maja startuje rekrutacja na kierunek lekarski w Siedlcach. To nowość w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Na chętnych czeka 60 miejsc.

– To dla nas historyczna chwila – przyznaje rektor Mirosław Minkina.

– Wzmacnia to prestiż ale jednocześnie też zobowiązuje, bo to są nowe wyzwania. Przede wszystkim chce postawić na jakość i na indywidualne podejście do pacjenta – mówi Minkina.

Studia są stacjonarne, jednolite magisterskie i potrwają 6 lat. Na przyszłych lekarzy czeka w sumie prawie 6 tysięcy godzin zajęć, w tym bardzo dużo praktycznych - m.in. w siedleckich szpitalach.

Lekarze w Płocku

Z kolei 26 czerwca ruszy także rekrutacja na kierunek lekarski w Płocku - to także nowość w ofercie Akademii Mazowieckiej.

– Również przyjmiemy 60 studentów – mówi rzecznik uczelni Sebastian Dymek.

– Rekrutujemy on-line ale trzeba też złożyć dokumenty w wersji papierowej. Jeżeli chodzi o to kto może składać do nas tkz. papiery to są posiadacze matury starej, matury nowej, posiadacze matury międzynarodowej, europejskiej i zagranicznej – mówi Dymek.

Rekrutacja potrwa do 14 lipca.

Aktualnie w Akademii trwają prace remontowe.

Docelowo sale zostaną przystosowane jak na wizualizacjach.

Akademia Mazowiecka w Płocku od ponad 10 lat kształci na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Uniwersytet w Siedlcach - poza pielęgniarstwem - kształci także przyszłych ratowników medycznych.

