Płock może dostać nawet 35 milionów złotych na renowację zabytków Katarzyna Piórkowska 08.02.2023 10:04 Szansa na odzyskanie świetności dla miejskich i prywatnych zabytków w Płocku. Właściciele mogą zdobyć pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Pieniądze na płckie zabytki (autor: UM Płock)

Wnioski o dofinansowanie składane przez urząd miasta, będą wcześniej oceniane i punktowane - mówi Michał Balski - dyr. ratuszowego wydziały architektury.

- Oceniane będą ranga danego zabytku, w zależności od jego statusu, czy jest wpisany do rejestru, do ewidencji, czy jest pomnikiem historii. Oceniamy czy jest wykorzystywany komercyjnie czy nie, czy jest dostępny publicznie czy nie i w zależności od tego będą przyznawane punkty poszczególnym zabytkom - tłumaczy dyrektor.

Właściciele zabytków muszą złożyć wnioski w urzędzie miasta do 20 lutego.

Płocki ratusz będzie składał także wnioski o dofinansowanie remontu miejskich zabytków.

Miasto może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych lub do 3 500 000 złotych.

Czytaj też: Przebudowa ulicy Kościuszki w Płocku bliżej końca