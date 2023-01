Olefin III w Płocku. Pierwsze transporty elementów instalacji możliwe w ten weekend

Wielki dźwig do rozładunku barek stoi na nabrzeżu w Płocku. To dlatego, że pierwsze elementy do budowy instalacji Olefin III już płyną Wisłą do miasta. Prawdopodobnie w ten weekend rozpocznie się transport tych elementów na budowę - mówi Damian Olewnik, dyrektor projektu Olefin III PKN Orlen.