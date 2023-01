Pół tysiąca drzew do wycinki. Przez Płock przejadą ogromne elementy instalacji Olefin III Agnieszka Pazdecka-Maruszak 23.01.2023 16:38 Kilkaset drzew do wycięcia, przebudowane zostaną też dwa ronda. Duże zmiany w najbliższych dniach czekają Płock. Wszystko w związku z transportem ogromnych elementów potrzebnych do budowy instalacji Olefin III na terenie Orlenu.

Pół tysiąca drzew do wycinki. Przez Płock przejadą ogromne elementy instalacji Olefiny III (autor: RZGW w Gdańsku)

To będą rekordowo duże elementy. Największy będzie miał 120 metrów długości i 9 szerokości. Jego waga to 850 ton.

- Elementy są transportowane z fabryk w Azji. Najpierw drogą morską do Gdańska, stamtąd dalej już Wisłą - mówi RDC Damian Olewnik, dyrektor projektu Olefin III. - Część transportu spłynęła już w tym momencie do Włocławka. Dopóki nie uzyskamy wszystkich pozwoleń i pełnych działań, związanych z nabrzeżem wiślanym w Naftoremoncie, to wtedy nastąpi pełen spływ tutaj już bezpośrednio z Włocławka do Płocka i rozładunek. Liczymy, że gdzieś w pierwszych dwóch tygodniach lutego ruszą pierwsze transporty - tłumaczy.



Transport będą się odbywały nocą przez trzy miesiące.

- Miasto dostanie rekompensatę – mówi prezydent Andrzej Nowakowski. - Zgodnie z ustaleniami, Orlen zapłaci za wycinkę tych drzew, które musi wyciąć, żeby inwestycja była realizowana. I my będziemy wówczas za te środki robić nasadzenia zastępcze - wyjaśnia.



Wycinka drzew i przebudowa skrzyżowań rozpoczną się w tym tygodniu.

