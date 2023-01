PKN Orlen przekaże środki na remont dróg wokół koncernu Katarzyna Piórkowska 30.01.2023 20:17 Orlen dofinansuje remonty dróg w powiecie płockim. Koncern i władze samorządu powiatowego podpisały list intencyjny w tej sprawie. Chodzi o naprawy dróg w okolicach koncernu. Zostały one zniszczone przez wielkie samochody ciężarowe, które od 2021 roku dowożą materiały na budowę instalacji Olefin III.

Orlen dofinansuje remont dróg wokół koncernu (autor: Starostwo Powiatowe w Płocku)

- W wyniku tego listu my do końca kwietnia mamy przekazać Orlenowi szczegółowe kosztorysy i zakres inwestycji, natomiast będziemy się starali, aby do końca czerwca podpisać już konkretną umowę w wyniku której Orlen przekaże nam środki, żeby wyremontować ciągi drogowe wokół koncernu - mówi starosta płocki. Sylwester Ziemkiewicz.

Ze względu na trwającą inwestycję, drogi te muszą być także przystosowane do większych obciążeń niż dotychczas. Płockie starostwo planuje remont około 10 km dróg prowadzących do Orlenu.

