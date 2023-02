Nowa linia autobusowa w Płocku i zmiany tras Agnieszka Pazdecka-Maruszak 06.02.2023 20:23 Powstanie nowa linia i wróci połączenie Tokar z Podolszycami w Płocku. Komunikacja Miejska po konsultacjach z mieszkańcami wprowadza zmiany w nowym rozkładzie jazdy. – Wpłynęło do nas ponad czterysta opinii, które wzięliśmy pod uwagę – mówi prezes Komunikacji Miejskiej Marcin Uchwał.

Zmiany w komunikacji w Płocku (autor: KM Płock)

– Linia 2 powraca na Most „Solidarności” i połączenie między Tokarami a Podolszycami. Druga zmiana, bardzo istotna, to utworzenie nowej linii 25, która będzie łączyła osiedle Winiary przez Dobrzyńską, Miodową, Tysiąclecia będzie wjeżdżać w Jachowicza i wracać na Mickiewicza do dworca PKP – informuje Marcin Uchwał.

Nowy rozkład jazdy ma wejść w życie 5 marca. Część autobusów zmieni trasy, inne będą kursowały rzadziej, a najbardziej oblegane linie będą jeździły częściej. Z rozkładu mają zniknąć linie A, 0, 10 i 15.

Czytaj też: Przebudowa ulicy Kościuszki w Płocku bliżej końca