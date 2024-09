Piesi przechodzą przez remontowaną ulicę, kierowcy jeżdżą objazdami. „Sytuacja jest tragiczna” Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.09.2024 04:29 Remont ulicy Przemysłowej w centrum Płocka sprawia mieszkańcom wiele kłopotów. Kierowcy jeżdżą objazdami, a piesi przechodzą przez bezpośrednio przez remontowany odcinek. — Sytuacja jest tragiczna, wręcz powiem, że to katastrofa — usłyszała nasza reporterka. Remont pierwszego fragmentu drogi między galeriami handlowymi a ulicą Rutskich, ma być gotowy już za dwa tygodnie. Uruchomiony zostanie przejazd i przejście dla pieszych.

Ulica Przemysłowa w Płocku (autor: RDC)

Piesi przechodzą przez remontowaną ulicę, kierowcy jeżdżą objazdami — tak wygląda ulica Przemysłowa w centrum Płocka.

Za dwa tygodnie fragment między galeriami handlowymi a ulicą Rutskich ma być już gotowy. Uruchomiony zostanie przejazd i przejście dla pieszych. Czekają na to i kierowcy i piesi, ponieważ jak mówią „remont utrudnia im życie”.

— Sytuacja jest tragiczna, wręcz powiem, że to katastrofa, bo po prostu nie ma jak przejechać, nie ma jak się dostać — usłyszała nasza reporterka.

Po remoncie ulica Przemysłowa stanie się drogą trzypasmową, będą wydzielone lewoskrety, powstanie także dwukierunkowa ścieżka rowerowa.

Remont ulicy od Tysiąclecia do Narodowych Sił Zbrojnych potrwa co najmniej do końca roku. Modernizacja będzie kosztowała 17 mln zł.

Czytaj też: Płocki Urząd Stanu Cywilnego zyska nową przestrzeń