Płocki Urząd Stanu Cywilnego zyska nową przestrzeń Izabela Stańczak 10.09.2024 22:18 Do końca roku Płocki Urząd Stanu Cywilnego będzie miał nowe skrzydło. To pierwszy etap prac. Drugi przewiduje renowację dotychczasowego budynku przy ul. Kolegialnej. Budowa nowego skrzydła USC miała zakończyć się jesienią 2021 roku. Niestety, miasto było zmuszone rozwiązać umowę z pierwszym wykonawcą prac i wybrać w przetargu kolejnego.

Do końca roku Płocki Urząd Stanu Cywilnego będzie miał nowe skrzydło (autor: RDC)

Najpierw nowe skrzydło, później przeprowadzka w grudniu i remont dotychczasowej siedziby. Płocki Urząd Stanu Cywilnego zyska nową przestrzeń, a zabytkowy budynek przy Kolegialnej nowy blask.

— Nadal będzie to trzykondygnacyjny budynek. Pierwsze dwie kondygnacje są to kondygnacje, które na zewnątrz są otynkowane, a ostatnia trzecia kondygnacja jest wyłożona blachą tytanowo-cynkową, tak żeby nawiązać również i do kolorystyki dachu i do okolicznych budynków — mówi Artur Zieliński, wiceprezydent Płocka.

Jeszcze w tym miesiącu mają zostać zamontowane drzwi oraz winda.

— W części parterowej pierwsza część, która na okres remontu będzie posiadała ponad 80-metrową salę, w której będą mogły odbywać się ceremonie zaślubin. Docelowo będzie możliwość poprzez dostawienie dodatkowych ścianek działowych, przeobrażenie tego pomieszczenia na pomieszczenia biurowe, tak jak to jest na ostatniej kondygnacji — dodaje Zieliński.

Budowa nowego skrzydła USC miała zakończyć się jesienią 2021 roku. Niestety, miasto było zmuszone rozwiązać umowę z pierwszym wykonawcą prac i wybrać w przetargu kolejnego. Docelowo w nowym skrzydle będzie m.in. archiwum, pomieszczenia biurowe.

Po przeprowadzce do nowego skrzydła rozpocznie się modernizacja dotychczasowej siedziby. W pierwszym etapie powstanie nowy dach. Remont zabytkowej części potrwa trzy lata i będzie kosztował 16 mln zł.

