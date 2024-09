Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Płocka. W puli ponad 6 mln zł i 29 projektów Izabela Stańczak 06.09.2024 09:21 W puli ponad 6 mln zł a do wyboru 29 projektów. Dziś ruszyło głosowanie na projekty 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wśród projektów 16 jest ogólnomiejskich a 13 osiedlowych. Głosować można online lub w punkcie przy Synagogalnej, lub w punktach stacjonarnych na swoich osiedlu. Głosowanie na projekty potrwa do 19 września.

Ruszyło głosowanie w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka (autor: Budżet Obywatelski Płocka)

Głosowanie online, w punktach stacjonarnych, ale także w mobilnym punkcie, czyli autobusie komunikacji miejskiej. Od dziś można oddawać głosy w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Do wyboru jest 29 projektów — 16 o charakterze ogólnomiejskim i 13 o charakterze osiedlowym.

— Mamy pulę 6 milionów 300 tysięcy złotych do rozdysponowania na projekty. Każdy z mieszkańców ma dwa głosy do użycia. Jeden może przeznaczyć na wybór jednego z projektów osiedlowych, jeden z projektów ogólnomiejskich — mówi Marzena Kapuścińska, dyrektor wydziału wspierania inicjatyw społecznych w płockim ratuszu

Większość projektów dotyczy niewielkich inwestycji, ale są też projekty miękkie.

— Sport, rekreacja, place zabaw, wszystko, co na świeżym powietrzu to cieszy się największym zainteresowaniem. Ekologia, wszystko, co dotyczy takiej infrastruktury, czyli budowy nowych obiektów, ulicy, chodniki, przejścia, ścieżki. Pojawia się coraz więcej projektów nieinwestycyjnych związanych np. z warsztatami tańca czy z uprawianiem sportu — wymienia Kapuścińska.

Poza mobilnym punktem do głosowania ją tez inne nowości. Dzieci do 13 roku życia mogą głosować, ale tylko w obecności opiekuna prawnego oraz to, że każdy mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie mojemiasto.plock.eu. Głosowanie potrwa do 19 września.

