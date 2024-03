Sezon na rower miejski w Płocku otwarty. Do wypożyczenia ponad 300 pojazdów Katarzyna Piórkowska 29.03.2024 15:51 Na drogi rowerowe prowadzące przez Płock wyjechały miejskie jednoślady. Na 31 stacjach dostępnych jest do wypożyczenia 310 jednośladów. Dwie nowe wypożyczalnie stanęły na pl. Dąbrowskiego przy Akademii Mazowieckiej i wieży ciśnień oraz w okolicy Centrum Aktywności Seniora przy ul. Otolińskiej 6. — Płock staje się w tej chwili rowerową stolicą — mówi wiceprezydent Artur Zieliński.

Stacja rowerowa na Starym Rynku w Płocku (autor: UM Płock)

Dla miłośników miejskich jednośladów to bardzo dobra wiadomość. W Płocku ruszył rower miejski. Pojazdy już można wypożyczać na 31 stacjach.

Wiceprezydent Artur Zieliński informuje, że w tym sezonie są dwie nowe stacje — przy Akademii Mazowieckiej i naprzeciwko Centrum Aktywnego Seniora przy ul. Otolińskiej.

— Tylko w tym roku dołożyliśmy dwie stacje. Myślę, że to jest pierwszy rok, w którym rozszerzamy naszą bazę. Kolejne lata przed nami. Już dziś widzimy, że wiele osób podąża do pracy, do sklepu, do szkoły na rowerach. Myślę, że to się przyjęło i Płock staje się w tej chwili rowerową stolicą — mówi Zieliński.

Na stacjach czeka 310 rowerów. 20 jest wyposażonych w foteliki dla dzieci. Opłaty pozostają bez zmian. Z miejskich jednośladów płocczanie będą mogli korzystać do końca listopada.

