Będzie nowa ścieżka rowerowa pod Płockiem. Budowa ruszy po świętach

Budowa ścieżki rowerowej z Radzanowa do Rogozina pod Płockiem rozpocznie się po świętach. – Ścieżka poprowadzi do ronda w Rogożynie i wepnie się w ścieżki rowerowe dróg wojewódzkich, prowadząc rowerzystów do samego Płocka – informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Płocku Marcin Błaszczyk.