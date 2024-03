Koniec z gryzoniami i insektami w okolicach wysypiska w Nowym Miszewie? Katarzyna Piórkowska 27.03.2024 20:14 Będzie deratyzacja i dezynsekcja w Nowym Miszewie. Gmina Bodzanów w pow. płockim dostanie pieniądze na usunięcie szkodników, które rozmnażają się na wysypisku śmieci i utrudniają życie mieszkańcom. Składowisko działa nielegalnie od stycznia 2022 roku, od kiedy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wstrzymał jego działalność.

Sterta śmieci w Nowym Miszewie (autor: OSP Słupno)

Szczury, myszy, karaluchy i inne szkodniki to codzienność mieszkańców Nowego Miszewa, których domy sąsiadują z wysypiskiem śmieci. Teraz ma się to zmienić. Samorząd Mazowsza wygospodarował pieniądze na przeprowadzenie dezynsekcji i deratyzacji.

- To bardzo dobra wiadomość - mówi burmistrz gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. - To jest taki, uważam, pierwszy etap, który wpłynie na jakość życia, przynajmniej tymczasowo, tych mieszkańców, bo oprócz tego, że rozprzestrzenia się plaga gryzoni, insektów, to ponadto są te odory, które także przeszkadzają mieszkańcom spokojnie żyć - tłumaczy.



Na wysypisku w Nowym Miszewie zalega 30 tys. ton odpadów. Od ponad 2 lat składowisko działa nielegalnie. W 2022 roku WIOŚ wstrzymał jego działalność, a w ubiegłym roku marszałek Mazowsza nakazał jego likwidację.

- Jeśli nie wyegzekwujemy tych decyzji, będziemy musieli zrobić to sami - zapowiada marszałek Adam Struzik. - Jeżeli tylko ten proces wymuszenia na właścicielach się nie powiedzie, to wystąpimy do takiego postępowania zastępczego i będziemy usuwali to oczywiście na koszt państwa z takim regresem na tych właścicieli, chociaż mamy świadomość, że oni nie są w stanie pokryć kosztów. Ale tutaj z budżetu województwa nie jesteśmy w stanie tego zrobić - mówi.





Szacunkowy koszt likwidacji składowiska śmieci tej wielkości co w Nowym Miszewie sięga około 100 mln. zł.

