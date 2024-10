Pierwsi ekodoradcy w regionie płockim. 14 gmin dołączyło do „Mazowsza bez smogu” Katarzyna Piórkowska 31.10.2024 12:18 Pierwsi ekodoradcy w regionie płockim. 14 gmin dołączyło do projektu „Mazowsze bez smogu”. Urząd marszałkowski tworzy sieć specjalistów, który pomogą mieszkańcom w wymianie kopciucha na ekologiczne źródło ogrzewania domu i doradzą, jak zdobyć na to pieniądze.

14 gmin dołączyło do projektu „Mazowsze bez smogu” (autor: Urząd Marszałkowski)

Pomogą w wymianie kopciucha na ekologiczne źródło ogrzewania domu i doradzą, jak zdobyć na to pieniądze. Będą zbierać informacje dotyczące ubóstwa energetycznego, zajmą się także edukacją ekologiczną. 14 gmin regionu płockiego dołączyło do projektu „Mazowsze bez smogu”.

Jak mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik, zadaniem ekspertów będzie wsparcie i edukacja.

- Ci nasi ekodoradcy mają służyć pomocą gminom i ludziom. Będą instruowali naszych mieszkańców, jak to zrobić z korzyścią dla środowiska, ale też żeby to się spinało ekonomicznie z ich punktu widzenia - tłumaczył.



Dla mieszkańców, którzy wciąż używają przestarzałego kotła, problematycznym jest wybór odpowiedniego urządzenia oraz koszty z tym związane. Często nie wiedzą, że mogą pozyskać na to dofinansowanie. Ekodoradcy udzielą więc rzetelnych informacji, wyjaśnią wątpliwości, a także pomogą w wypełnieniu wniosku na wymianę pieca, termomodernizację czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Co ważne, takie konsultacje są bezpłatne i dostępne blisko miejsca zamieszkania. Ekodoradcy są też mobilni.

– Gmina – miasto Płock przystąpiła do projektu „Mazowsze bez smogu”, ponieważ chcemy aktywnie i efektywnie wspierać mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza. W ramach realizacji projektu zatrudniliśmy dwie ekodoradczynie, które nieodpłatnie wspierają płocczan w procesie zmiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Co ważne, są w stanie dotrzeć do osób niesamodzielnych, o ograniczonej mobilności, i na miejscu udzielić im pomocy – mówił Piotr Dyśkiewicz, zastępca prezydenta ds. komunalnych w Urzędzie Miasta Płocka.

W projekcie bierze udział 98 gmin partnerskich z całego regionu. W regionie płockim są to gminy i miasta: Gąbin, Gostynin (miasto i gmina), Łąck, Mochowo, Nowy Duninów, Pacyna, Płock, Sanniki, Sierpc, Słubice, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny.

Łączna wartość działań realizowanych przez gminy z tego terenu w ramach projektu to ponad 17,4 mln zł, z czego prawie 14,8 mln zł to unijne dofinansowanie.

Sieć ekodoradców jest tworzona w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, który uzyskał ponad 132 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, a samorząd województwa mazowieckiego wraz z gminami partnerskimi w ramach środków własnych przeznaczy na ten cel ponad 37 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca 2028 r.

Poza tym unijnym projektem, samorząd Mazowsza realizuje trzy programy wsparcia: „Mazowsze dla czystego powietrza” i „Mazowsze dla czystego ciepła” i „Mazowsze dla klimatu”. W tym roku przekaże na nie łącznie blisko 33 mln zł. Pieniądze posłużą realizacji proekologicznych projektów i działań w mazowieckich gminach i powiatach.

