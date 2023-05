Aligatorzyca Marta kończy dziś 93 lata. To najstarsze zwierzę z zoo w Europie Izabela Stańczak 20.05.2023 11:06 Dwa torty, prezenty i laurki z życzeniami, a także głośne „dwieście lat”. Już dziś w ogrodzie zoologicznym w Płocku urodziny zwierzęcej celebrytki oraz gwiazdy filmowej. Swoje 93. urodziny obchodzi aligatorzyca o imieniu Marta. Z tej okazji pracownicy ogrodu zoologicznego przygotowali masę atrakcji — zarówno dla solenizantki, jak i dla gości.

Aligatorzyca Marta obchodzi 93. urodziny! (autor: AdminX Zoo Płock)

Już dziś w ogrodzie zoologicznym w Płocku niezwykłe wydarzenie – 93. urodziny obchodzi najstarsze zwierzę zamieszkujące zoo na terenie Europy — aligatorzyca Marta.

— Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania 93. urodzin naszej aligatorzycy Marty. Już 20 maja po raz kolejny odśpiewamy jej „200 lat” — ogłosił ogród zoologiczny w Płocku i jak zapewnił, podczas „hucznie obchodzonego jubileuszu seniorki” nie zabraknie opowieści i ciekawostek z jej długiego życia oraz atrakcji dla najmłodszych gości.

Z okazji urodzin aligatorzycy zostały przygotowane aż dwa torty. Jeden — wyłącznie dla solenizantki, solenizantki, drugi — dla jej gości.

— Główną częścią urodzinowego przyjęcia Marty będzie pokazowe karmienie. Jubilatka otrzyma w prezencie tort, składający się z jej ulubionych przysmaków, w tym ryb. Będzie także drugi tort w kształcie krokodyla, oczywiście dla gości jubileuszowej fety – powiedziała Magdalena Kowalkowska z zoo w Płocku. Jak zaznaczyła, odwiedzający Martę w jej 93. urodziny będą mogli też bliżej poznać innych mieszkańców herpetarium.

Urodziny aligatorzycy Marty – program imprezy

Prezes zoo w Płocku Krzysztof Kelman zapewnia, że z okazji święta, ogród zoologiczny przygotował masę atrakcji. Na urodzinach Marty wystąpią również inne gady zamieszkujące płockie zoo. Odbędzie się specjalny pokaz, podczas którego goście będą mogli pogłaskać zwierzęta oraz zrobić sobie z nimi zdjęcie.

— Przygotowaliśmy konkursy, quizy, gdzie będzie można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, warsztaty plastyczne, pokazy gadów — co jest zawsze bardzo ciekawe, bo można takiego gada dotknąć, pogłaskać, zrobić sobie z nim zdjęcie, no i oczywiście będzie można się sfotografować z Martą i pomalować sobie buzię w kolorach aligatora — mówi Kelman.

Prezenty dla aligatora

Jak zapewniają pracownicy ogrodu zoologicznego, aligatorzyca oczekuje z niecierpliwością na wydarzenie.

— Marta już nie może doczekać się gości. Jak przekonują jej opiekunowie, nasza seniorka nie ma żadnych problemów zdrowotnych, ma za to apetyt. Trzeba też powiedzieć, że jest bardzo łagodna i chętnie pozuje do zdjęć — podkreśliła Kowalkowska.

Wszyscy odwiedzający Martę w dniu jej urodzin proszeni są o przyniesienie prezentów. Jak wspomniał prezes zoo, wszystkie laurki przyniesione solenizantce zostaną jej przeczytane.

— Prosimy o przynoszenie prezentów, laurek, będziemy to pokazywać, będziemy czytać Marcie te laurki, będziemy je prezentować i myślę, że wspólnie odśpiewamy jej no chyba 200 lat już w tej chwili — oznajmia Kelman.

Seniorka, gwiazda filmowa i łamaczka serc

Marta jest znana jako zwierzęca celebrytka. Swoją sławę zyskała już w 1970 roku. Zagrała wtedy krokodyla Hermana w kultowej komedii w reżyserii Andrzeja Kondratiuka „Hydrozagadka”, do której zdjęcia powstawały m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim.

Zoo w Płocku przypomina, że mieszkająca tam aligatorzyca to „najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych”. Marta wykluła się w 1930 r. w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w USA, a do płockiego ogrodu przybyła 19 sierpnia 1960 r. razem z samcem Pedro. Oboje kupił Polak mieszkający na stałe w USA — inżynier Tadeusz Wągrowski w odpowiedzi na prowadzoną wówczas w Płocku „Akcję Krokodyl”, która polegała na zbiórce książek dla argentyńskiej Polonii.

Marta nigdy nie zaakceptowała niestety obecności samca Pedro, który z tego powodu w grudniu 1960 r. trafił do zoo we Wrocławiu. Aligatorzycę próbowano jeszcze kilka razy łączyć z innymi samcami m.in. z Czech, ale w żaden z nich nie zaskarbił sobie jej względów.

Pracownicy zoo w Płocku opowiadają, że mającą 40 lat Martę zgłosił do udziału w filmie „Hydrozagadka” — o tajemniczym znikaniu wody w Warszawie, które próbuje wyjaśnić superbohater As — ówczesny dyrektor ogrodu, urodzony w Buenos Aires w Argentynie, Tadeusz Taworski (1931-2021). Podczas kręcenia zdjęć doszło do sytuacji, w której wydawało się, że sama Marta może zniknąć, wybierając jako nowe miejsce zamieszkania Zalew Zegrzyński. Na szczęście — jak wspominają pracownicy płockiego zoo - wszystko dobrze się skończyło.

Aligatory żyją średnio 60 do 70 lat, zatem Marta — jak podkreśla płockie zoo — która 20 maja będzie obchodziła 93. urodziny, jest prawdziwą rekordzistką.

Poznaj zoo w Płocku

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku powstało w 1951 r. Aktualnie działa jako spółka gminy-miasta po przekształceniu w 2021 r. z jednostki budżetowej. Ogród zajmuje powierzchnię ok. 15 ha. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.

Na terenie płockiego zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym prezentowana jest m.in. ekspozycja gadów i płazów, aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu.

Zoo w Płocku od 2002 r. należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

Urodzinowe przyjęcie Marty rozpoczęło dziś o godz. 11.

Czytaj też: Biały łoś porzucony przez matkę w lesie k. Sochaczewa. Znaleźli go myśliwi [ZOBACZ]