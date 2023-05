Pisklęta sokoła wędrownego z Płocka zaobrączkowane Katarzyna Piórkowska 15.05.2023 18:19 Cztery pisklęta sokołów wędrownych z Orlenu w Płocku zostały zaobrączkowane. Ptaki dostały obrączki ornitologiczne i obserwacyjne. Jedno z nich ma również nadajnik satelitarny, dzięki któremu będzie można śledzić losów sokołów na żywo nawet po opuszczeniu gniazda.

4 Obrączkowanie piskląt sokoła wędrownego w Płocku (autor: RDC)

Pisklęta sokołów wędrownych, które wykluły się trzy tygodnie temu na terenie Orlenu w Płocku, są już zaobrączkowane. To dwie samiczki i dwa samce. Z czwórki rodzeństwa największa samiczka ma także nadajnik satelitarny. Pisklęta dostały po dwie obrączki — obserwacyjną i ornitologiczną. To pozwoli na śledzenie ich losów, gdy opuszczą gniazdo.

Ornitolog ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” Sławomir Sielicki, tłumaczy, że za sprawą obrączek u sokołów można dokładniej poznawać biologię ich gatunku.

— Po obrączkach wiemy, gdzie ptaki zostały zaobrączkowane i czasami jak założą gdzieś gniazdo albo zginą to wiemy, dokąd doleciały. Natomiast z nadajnika satelitarnego wiemy, na żywo cały czas gdzie ptak jest, jak lata, gdzie nocuje, co się z nim dzieje i dzięki temu poznajemy dokładnie biologię tego gatunku — tłumaczy Sielicki.

Pisklęta mają trzy tygodnie, za kolejne trzy tygodnie zaczną latać i wkrótce opuszczą rodziców — Werwę i Rafika i rozpoczną samodzielne życie. W budach lęgowych na instalacjach Orlenu wykluło się do tej pory 60 piskląt sokołów wędrownych.

Śledzenie losów młodych sokołów

Za sprawą nadajnik satelitarnego możliwa jest obserwacja życia i losów ptaków.

— Dzisiaj obrączkujemy 4 młode. Rodzice to Werwa i Rafik. To jest dobry wynik, zazwyczaj sokoły składają 4 jaja, rzadziej 3 czy 2. Założymy obrączki. Teraz zakładamy 2 obrączki: ornitologiczną i obserwacyjną. Jeden z ptaków dostanie nadajnik satelitarny, dzięki temu możemy śledzić jego losy na żywo — wyjaśnia Sielicki.

Od 23 do 28 maja na stronie www.peregrinus.pl będzie można głosować na imiona dla młodych sokołów. Do wyboru jest po 10 propozycji imion dla samiczek i samców. Po raz pierwszy sokoły wykluły się w 2002 roku. Do tej pory w kolejnych lęgach przyszło na świat 60 piskląt.

Czytaj też: Dwa pisklęta sokoła wędrownego wykluły się na terenie zakładu PKN Orlen w Płocku

Źródło: RDC Autor: Katarzyna Piórkowska/JD