Biały łoś porzucony przez matkę w lesie k. Sochaczewa. Znaleźli go myśliwi [ZOBACZ] RDC 17.05.2023 13:46 Myśliwi z okolic Sochaczewa znaleźli, najprawdopodobniej porzuconego przez matkę, niezwykle rzadkiego dwutygodniowego łosia. Zwierzęciem zajął się Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia, który podkreślił, że w całej Polsce białego łosia widziano tylko kilka razy.

Biały łoś porzucony w lesie k. Sochaczewa (autor: Mirosław Wąsiński/Leśne Pogotowie – Jacek Wąsiński)

Biały łoś został najprawdopodobniej porzucony przez swoją matkę. Dwutygodniowe zwierzę znalazło nowy dom w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie.

Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia poinformował w mediach społecznościowych, że rzadkie zwierzę zostało znalezione przez myśliwych w okolicach Sochaczewa, którzy zostali wezwani na miejsce przez jednego z rolników.

– Po przyjeździe na miejsce myśliwi zobaczyli z dużej odległości samicę łosia (klępę) z dwoma łoszakami, jeden z małych był jaśniejszy od drugiego. Panowie szybko odjechali z miejsca, żeby nie płoszyć matki z młodymi – przekazał Wąsiński. Dodał, że następnego dnia myśliwi pojechali w to samo miejsce sprawdzić, czy łosie bezpiecznie odeszły. Na polu znaleźli porzuconego małego białego łosia.

– Karolcia, bo tak ją nazwaliśmy, ma około dwóch tygodni. W dniu kiedy do nas przyjechała, miała jeszcze nie do końca zaschniętą pępowinę, co może oznaczać, że miała 3–4 dni. U nas jest już tydzień, je pięknie i ma się dobrze – zaznaczył Jacek Wąsiński.

Biały łoś na wychowaniu u ludzi

Dodał, że zwierzę trzeba odchowywać, w ciągu dnia karmić mlekiem i pielęgnować. – Pomalutku będzie uczony jedzenia zielonych części roślin, krzewów, które może jeść. To, co robiłaby matka, muszę robić ja. To potrwa co najmniej do przyszłego roku – powiedział.

Pytany o to, czy zwierzę będzie mogło zostać oddane naturze, zaznaczył, że łoś, będzie musiał zostać w pogotowiu na stałe. – Wychowane przez człowieka łosie praktycznie nie dają się udziczyć. Nie boją się człowieka tak jak powinny, a również nie są na tyle oswojone, żeby je okiełznać. Takie łosie stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Niestety, jak się ich nie odłowi i gdzieś nie umieści, są zabijane, bo stanowią zagrożenie. Łoś to potężne, pewne siebie zwierzę – powiedział.

Mały łoś najprawdopodobniej został porzucony przez niedoświadczoną matkę lub z powodu swojej nietypowej maści. – Taka inność u zwierząt jest czasami eliminowana – zaznaczył. Dodał, że łoś nie jest albinosem.

– Po rozmowie ze specjalistami zajmującymi się ssakami w Polsce i Europie dowiedzieliśmy się, że białe łosie to ogromna rzadkość. W Polsce było zaledwie kilka takich przypadków (nie więcej niż pięć), trafiają się również białe łosie w Skandynawii i Kanadzie. W Kanadzie zastrzelenie białego łosia jest wyjątkowo surowo karane – poinformował.

Czytaj też: Próbował poderwać się do lotu, ale nie dał rady. Leśnicy uratowali bielika