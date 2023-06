Cztery pustułki wykluły się na terenie zakładu głównego PKN Orlen RDC 15.06.2023 14:26 Para pustułek, ptaków chronionych, która zamieszkała w tym roku na terenie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku, doczekała się czterech piskląt - poinformował w czwartek koncern. Wcześniej, w kwietniu, wykluły się tam cztery pisklęta sokoła wędrownego, także gatunku chronionego.

Cztery pustułki wykluły się na terenie zakładu głównego PKN Orlen (autor: youtube)

Na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku para pustułek - jak przypomina koncern - niewielkich drapieżników z rodziny sokołowatych, zamieszkała wiosną tego roku w budce na nowym kominie Instalacji Clausa. "W nowym gnieździe pustułki doczekały się czterech piskląt" - oznajmił w czwartek koncern.

Gatunek chroniony

PKN Orlen podkreślił, że pustułka jest gatunkiem chronionym, wymienionym w "Dyrektywie ptasiej" i razem z sokołem wędrownym to jedyne gatunki ptaków drapieżnych, które "przystosowały się do życia w warunkach miejskich". Jak wyjaśniono w informacji, w przypadku pustułek wysokie konstrukcje czy budynki są dla nich odpowiednikiem skalnych ścian, na których pierwotnie gniazdowały".

"Pustułkę łatwo zobaczyć, ponieważ występuje nawet w centrum dużych miast, gdzie chętnie gniazduje na różnego typu budowlach" - zaznaczył koncern. Przypomniał zarazem, że pustułki zazwyczaj składają cztery do sześciu białych lub różowawych, brązowo plamkowanych jaj, a ich wysiadywanie trwa 28 do 32 dni - młode opuszczają gniazdo po około miesiącu. Pożywienie pustułek to drobne ssaki, rzadziej ptaki, duże owady.

W Polsce pustułki objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Efekty przyrodnicze

PKN Orlen zwrócił uwagę, że dwie budki, znajdujące się na terenie jego głównego zakładu w Płocku - z których obecnie korzystają zarówno sokoły wędrowne, jak i pustułki - "zapewniają ptakom drapieżnym nie tylko komfort, ale także możliwość corocznego lęgu". Koncern wspomniał jednocześnie, że jego zakład w Płocku, a także zakład jego spółki zależnej Anwil we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie), "to jedyne miejsca w Polsce, gdzie ptaki drapieżne mają do dyspozycji po dwa gniazda, z których najczęściej korzystają na zmianę".

"Kolejny lęg sokołów wędrownych, a także pierwszy w tym roku lęg pustułek są potwierdzeniem, że uczestnictwo koncernu w programie restytucji ptaków drapieżnych przekłada się konkretne efekty przyrodnicze" - podkreślił PKN Orlen.

Na terenie jego zakładu głównego w Płocku dwie budki dla ptaków pojawiły się w 1999 r., w chwili przystąpienia koncernu do Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce. Budki zamontowano wtedy na dwóch wysokich kominach: ówczesnej zakładowej elektrociepłowni oraz Instalacji Clausa. Sokoły - jak przypomniano w informacji - najczęściej korzystały z nich na zmianę, natomiast, gdy na przełomie 2015 i 2016 r. zainstalowano nową budkę na nowej Instalacji Odsiarczania Spalin, tym razem z kamerami umożliwiającymi całodobowy podgląd online, pozostałe dwie, bez podglądu, zostały zamknięte.

W 2020 r. samica raroga zasiedliła budkę sokołów na Instalacji Odsiarczania Spalin. Z tego powodu zdecydowano o odsłonięciu drugiego gniazda - na ówczesnym kominie Instalacji Clausa, gdzie ostatecznie para sokołów wędrownych doczekała się potomstwa. "Dlatego budując nowy komin na Instalacji Clausa już na etapie projektowania, przewidziano instalację budki lęgowej dla ptaków drapieżnych łącznie z kamerami" - wyjaśnił PKN Orlen.

Główny zakład produkcyjny PKN Orlen w Płocku to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Koncern podał, że mieszkające na jego terenie sokoły wędrowne oraz pustułki każdy może obserwować online poprzez internetowe strony: www.orlen.pl oraz www.peregrinus.pl.

