PKN Orlen został sponsorem polskiej koszykówki Przemysław Paczkowski 13.06.2023 06:55 PKN Orlen nowym sponsorem polskiej koszykówki. Od teraz logo koncernu pojawi się na m.in. wszystkich koszulkach reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn w koszykówce 5 na 5 i 3 na 3. Państwowa spółka będzie również sponsorem tytularnym Polskiej Ligi Kobiet i Mężczyzn.

PKN Orlen nowym sponsorem polskiej koszykówki (autor: RDC)

- Dołączamy do elitarnej sportowej rodziny PKN Orlen - mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz. - Koszykówka cały czas się rozwija i cały czas idziemy w dobrą stronę, a to nie byłoby możliwe bez pozyskiwanych środków. Inwestujemy cały czas te środki tylko w to, by nasza dyscyplina się rozwijała i żeby nasi zawodnicy mieli optymalne warunki do rozwoju i walki o medale - dodaje.

Orlen również wesprze 16 reprezentacji młodzieżowych oraz reprezentację Polski na wózkach. Umowa z Polskim Związkiem Koszykówki została podpisana na trzy lata.

