Legia Warszawa zagra 2. mecz w Lidze Konferencji Europy z AZ. „Jestem optymistą” RDC 05.10.2023 06:23 Legia Warszawa w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji zmierzy się dziś na wyjeździe z AZ Alkmaar — dwukrotnym mistrzem Holandii, który obecnie jest wiceliderem Eredivisie. Były piłkarz Legii i ekspert RDC Tomasz Sokołowski uważa, że będzie to spotkanie trudniejsze ze względu na brak dwunastego zawodnika, czyli trybun z Łazienkowskiej ale to nie oznacza, że Legioniści są na straconej pozycji.

Legia Warszawa w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji zmierzy się na wyjeździe z AZ Alkmaar (autor: Piotr Nowak/PAP)

Legia Warszawa przystępuje do meczu z AZ po wyjazdowej porażce w PKO Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok 0:2.

Były piłkarz Legii Warszawa i ekspert Radia dla Ciebie Tomasz Sokołowski uważa, że postawa wicemistrzów Polski w meczach na wyjeździe może być kluczowa.

— Mecz na wyjeździe. Przy tym jak Legia gra w Ekstraklasie na wyjazdach, możemy się wszystkiego spodziewać. Legia nie jest bez szans, ale musi zagrać bardzo dobrze z tyłu, bo nie zawsze tak będzie, że będą strzelali więcej bramek, niż stracą — mówi Sokołowski.

Najbliższy rywal wicemistrza Polski rozpoczął rywalizację w fazie grupowej Ligi Konferencji od wyjazdowej porażki 3:4 z bośniackim Zrinjskim Mostar. Była to na razie jedyna porażka Alkmaar w sezonie. Warszawska Legia wygrała za to z Aston Villą 3:2.

— Ja jestem optymistą, ale wymagania są wyższe, bo grają na wyjeździe. Nie będą mieli dwunastego zawodnika — zauważa były zawodnik Legii.

Przed drugim meczem w Lidze Konferencji Europy trener Legii Warszawa dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom, zarówno w ostatnim meczu z Jagiellonią, jak i Pogonią Szczecin.

— Część zawodników mniej grała, także ten odpoczynek przydał się. W każdym meczu, nawet co trzy dni, pokazują, że są bardzo dobrze przygotowani. Ja liczę na zwycięstwo — oznajmia ekspert.

Początek spotkania o godz. 21:00.

Kolejny mecz w Lidze Konferencji Europy Legia Warszawa też zagra na wyjeździe. Podopieczni Kosty Runjaicia zmierzą się ze Zrinnjskim Mostarem 26 października.

Gwiazdy AZ: Pavlidis, Ryan, Penetra, van Bommel

Według portalu Transfermarkt najdroższym piłkarzem w kadrze holenderskiego klubu jest grecki napastnik Vangelis Pavlidis, który w tym sezonie zdobył w lidze dziewięć bramek i zanotował trzy asysty. 24-latek jest wyceniany 14 milionów euro.

Bramkarzem AZ jest Mathew Ryan. Reprezentant Australii przez cztery lata grał w Premier League w barwach Arsenalu Londyn i Brighton&Hove Albion. W 2021 roku przeniósł się do Realu Sociedad San Sebastian, a rok później przeszedł do FC Kopenhaga. W duńskim klubie przegrał rywalizację z Kamilem Grabarą i w styczniu przeniósł się do Holandii.

Filarem defensywy AZ Alkmaar jest Portugalczyk Alexandre Penetra. 22-letni stoper latem dołączył do holenderskiego klubu z portugalskiego Famalicao za 4,20 mln euro. W linii środkowej warto zwrócić uwagę na ofensywnego pomocnika Svena Mijnansa, skrzydłowego Jensa Odgaarda i defensywnego pomocnika Jordy'ego Clasiego.

W AZ Alkmaar gra 19-letni napastnik Ruben van Bommel – syn Marka van Bommela, wielokrotnego reprezentanta Holandii, wicemistrza świata z 2010 roku. Jego ojciec jest obecnie trenerem zespołu Royal Antwerpia, a wcześniej prowadził m.in. PSV Eindhoven i VfL Wolfsburg.

Historia meczów z Holendrami

Historia rywalizacji polsko-holenderskiej w europejskich pucharach jest bardzo długa i sięga sezonu 1969/70, kiedy doszło to dwóch takich batalii. W Pucharze Miast Targowych Ajax dwukrotnie pokonał Ruch Chorzów, a w półfinale Pucharu Europy Legia nie dała rady Feyenoordowi Rottrerdam.

Na łączną liczbę 41 meczów polskie kluby odniosły tylko osiem zwycięstw, notując sześć remisów i ponosząc aż 27 porażek. W ostatnich latach Legia Warszawa dwukrotnie trafiła na Ajax Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy - w sezonie 2014/15 przegrała w dwumeczu 0:1 i 0:3, natomiast dwa lata później odpadła po bezbramkowym remisie i porażce 0:1.

W sezonie 2011/12 stołeczna drużyna zmierzyła się z PSV Eindhoven w fazie grupowej Ligi Europy i poniosła dwie porażki (0:3, 0:1), natomiast w sezonie 2002/03 dwukrotnie pokonała FC Utrecht (4:1, 3:1) w 1. rundzie Pucharu UEFA.

AZ Alkmaar tylko raz był rywalem polskiego zespołu. W sezonie 2004/05 zwyciężył we Wronkach Amikę 3:1 w grupie Pucharu UEFA, kiedy w tej fazie rozgrywano tylko po jednym spotkaniu z danym rywalem.

AZ swoje mecze rozgrywa na AFAS Stadion, który może pomieścić 19 478 widzów. W holenderskim klubie w sezonie 1996/97 grał Krzysztof Bociek, wychowanek Stali Mielec i młodzieżowy reprezentant Polski.

