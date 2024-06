Pożar dachu w Szymanowie koło Piaseczna. Zapaliło się od uderzenia pioruna RDC 22.06.2024 14:18 Pożar dachu po uderzeniu pioruna. Do zdarzenia doszło we wsi Szymanów koło Piaseczna. Na miejscu pracowało sześć zastępów strażaków.

Straż Pożarna (autor: pixabay)

Strażacy ugasili pożar dachu po uderzeniu pioruna. Do zdarzenia doszło dziś rano we wsi Szymanów koło Piaseczna. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie młodszy brygadier Łukasz Darmofalski wyjaśnił, że służby odebrały zgłoszenie przed godziną 9.00.

- Na miejsce zostało wysłanych łącznie sześć zastępów straży pożarnej. W momencie dojazdu nie był widoczny otwarty ogień, jednakże to silne zadymienie wydobywało się faktycznie spod blachy na dachu. Strażacy częściowo dokonali rozbiórki tego dachu, tak aby dotrzeć do zarzewi ognia. Tliły się drewniane elementy konstrukcyjne tego dachu, one zostały ugaszone - powiedział.

Nikt z mieszkańców domu jednorodzinnego nie został poszkodowany. Strażacy zabezpieczyli dach budynku.

- Dach został zabezpieczony przy użyciu plandek. W całym zderzeniu nikt nie ucierpiał. Jako przypuszczalną przyczynę powstania tego zderzenia, dowodzący wskazał wyładowania atmosferycznych - wskazał Łukasz Darmofalski.



Dokładne przyczyny pożaru będą ustalone przez policję i ubezpieczyciela. Łukasz Darmofalski dodał, że poranna burza, która przeszła przez powiat piaseczyński nie zrobiła innych poważnych szkód. Strażacy zostali wezwani jeszcze do usunięcia powalonego drzewa.

