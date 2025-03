Wóz strażacki zderzył się z osobówką. Strażacy jechali do pożaru pól pod Piasecznem

Wóz strażacki jadący do pożaru zderzył się z osobówką w powiecie piaseczyńskim. Do zderzenia doszło w Mrokowie. Strażacy jechali do pożaru pól w Łazach. Auta wypadły z drogi. W pojazdach są zakleszczeni ludzie - informuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.