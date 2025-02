Trzynaście koni zginęło w pożarze w Kępie Oborskiej. Sprawę zbada ekspert ds. pożarnictwa

Ekspert do spraw pożarnictwa zbada sprawę pożaru, do którego doszło w budynku gospodarczym w miejscowości Kępa Oborska. W wyniku zdarzenia zginęło 13 koni. — Na miejscu prowadzili swoje działania policjanci, którzy wykonywali oględziny, a także zabezpieczyli monitoring do tej sprawy — przekazała Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.