John Milbank w Polsce – wykład mistrzowski w ramach cyklu "Obserwatorium idei: Inspiracje" 28.02.2025 15:24 W ramach cyklu "Obserwatorium idei: Inspiracje" Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na wykład prof. Johna Milbanka, jednego z najważniejszych współczesnych teologów i intelektualistów anglikańskich. Wykład odbędzie się 6 marca 2025 roku o godzinie 18:00 w Szkole Głównej Handlowej. Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.

John Milbank to wybitny teolog i intelektualista anglikański, emerytowany profesor Wydziału Teologii i Religioznawstwa Uniwersytetu Nottingham. Twórca ruchu Radical Orthodoxy (Radykalna Ortodoksja), zrzeszającego teologów i filozofów różnych wyznań chrześcijańskich. Autor licznych publikacji, esejów i artykułów. W języku polskim ukazała się jego książka „Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria społeczna” (Warszawa 2020). Aktywny komentator życia społecznego i politycznego, poeta.

Wykład prof. Milbanka będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytania:

Czy post liberalizm zdoła zaradzić kryzysowi demokracji liberalnej, którego symptomami są m.in. wzrost populizmu, korozja etosu elit intelektualnych i politycznych, dążenie do zwiększenia zakresu wolności negatywnej, czyli wolności od wszelkich ograniczeń, kryzys wartości?

Gdzie szukać metod naprawczych, ukierunkowanych na dobro wspólne i dobrostan pojedynczego człowieka?

Potrzeba przywódców dających przykład swym postępowaniem, mężów stanu, a także jednostek kierujących się wolnością pozytywną, ukierunkowaną na dobro wspólne, wzmocnienie solidarności społecznej i większej sprawiedliwości ekonomicznej, sprawiedliwość naprawcza, polityka ekologiczna – to najważniejsze wyzwania, które prof. Milbank wskazuje współczesnemu społeczeństwu.

Pomysł spotkania z prof. John Milbankiem zrodził się z naszej potrzeby przyglądania się różnym kierunkom współczesnej myśli społeczno-politycznej, prezentowania różnych poglądów w duchu ciekawości i dialogu – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II – Wracamy niejako do spotkań Castel Gandolfo, które były nazywane „prawdziwym świętem ducha”. Do tego wspólnego świętowania papież zapraszał przedstawicieli o różnych zapatrywaniach filozoficznych, przysłuchiwał im się z zainteresowaniem, bo wiedział, że tylko w ten sposób będzie mógł nadążać za dziejącymi się na świecie przemianami. Dlatego Centrum, idąc za tym przykładem, zaprasza do współpracy w ramach Obserwatorium idei wybitnych gości o bardzo zróżnicowanych poglądach, nierzadko radykalnie odbiegających od mainstreamu.

W ramach projektu "Obserwatorium idei: inspiracje" Centrum Myśli Jana Pawła II gościło dotychczas w Warszawie ks. prof. Tomáša Halíka, prof. Krzysztofa Meissnera oraz prof. Chantal Delsol.

Wykład mistrzowski prof. J. Milbanka odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aleja Niepodległości 128. Wstęp na wykład jest otwarty, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja: tutaj.

Więcej informacji na stronie: https://www.centrumjp2.pl/wydarzenia/wyklad-mistrzowski-prof-johna-milbanka/

Partnerzy: Fundacja Konrada Adenauera, Polska Rada Ekumeniczna, Teologia Polityczna, Fundacja Służby Rzeczypospolitej, firma Jarczyński.

Patroni medialni: Tygodnik Powszechny, W drodze, Polskie Radio RDC, Więź, Magazyn Kontakt, Instytut Tertio Millennio, Klub Inteligencji Katolickiej.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.