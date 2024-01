Grasował w Otwocku, Józefowie i Wiązownej. Włamywacz zatrzymany Miłosz Kuter 29.01.2024 12:14 37-letni włamywacz został zatrzymany przez policjantów z Otwocka. Mężczyzna okradał m.in. lokale gastronomiczne, usługowe, czy sklep z odzieżą w różnych okolicznych miastach. Włamania na pierwszy rzut oka nie były ze sobą powiązane. Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

4 Włamywacz z zarzutami (autor: KPP w Otwocku)

Dziewięć zarzutów, w tym osiem dotyczących włamań na terenie powiatu otwockiego usłyszał 37-latek zatrzymany przez policjantów z Otwocka.

Mężczyzna okradł m.in. lokale gastronomiczne, usługowe, czy sklep z odzieżą w różnych okolicznych miastach, a także na terenie Józefowa i Wiązowny. Złodziej włamał się także do piwnicy przynależnej do jednego z otwockich mieszkań, z której ukradł elektronarzędzia.

Włamania na pierwszy rzut oka nie były ze sobą powiązane.

– Śledczy wraz z technikiem kryminalistyki za każdym razem na miejscu włamań zabezpieczali wszelkie ślady i przedmioty, które mogą stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Policjanci analizowali drogi dojścia i odejścia sprawcy. Szukali świadków i kamer, które mogły uchwycić włamywacza. Skrupulatna analiza zebranego materiału wskazała, że włamań dokonuje ta sama osoba – mówi Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Policjanci ustalili dane personalne włamywacza. Mężczyzna jednak nie miał stałego miejsca pobytu. Mimo to udało się namierzyć i zatrzymać 37-letniego włamywacza w wynajmowanym mieszkaniu w Wiązownie.

Funkcjonariusze wytypowali też miejsca, gdzie włamywacz „upłynniał” skradziony towar i odzyskali część skradzionej elektroniki. W toku prowadzenia sprawy ustalili również, że mężczyzna nie stosował się do wyroku sądu, prowadząc pojazd pomimo obowiązującego sądowego zakazu.

37-latek usłyszał 8 zarzutów kradzieży z włamaniem oraz jeden zarzut niestosowania się do wyroku sądu. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/PA