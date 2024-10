25-latek poszukiwany listem gończym został zatrzymany w jednym z mieszkań w Warszawie. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami – miał wprowadzić do obrotu ok. 38 kg środków odurzających. Usłyszał 25 zarzutów. To dwunasta osoba zatrzymana w śledztwie w sprawie rozprowadzania znacznych ilości narkotyków.