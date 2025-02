Miał wysyłać narkotyki kurierem i przez paczkomaty. 24-latek w areszcie RDC 14.02.2025 09:49 24-letni obywatel Ukrainy poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany przez policję. Mężczyzną miał za pomocą paczkomatów i przesyłek kurierskich wysyłać narkotyki. Diler działał na terenie powiatu otwockiego.

3 Zatrzymany ws. handlu narkotykami (autor: KPP w Otwocku)

Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego czerwoną notą Interpolu.

Jak przekazał Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, policjanci ustalili, że na terenie powiatu otwockiego od sierpnia działa diler, który rozprowadza narkotyki za pomocą przesyłek kurierskich oraz paczkomatów.

– Funkcjonariuszom udało się przechwycić blisko kilogram marihuany. Policjanci dysponowali wizerunkiem mężczyzny, jednak diler pozostawał nieuchwytny, a jego tożsamość nieustalona – podał Domeracki.

Przekazał, że jakiś czas później funkcjonariusze z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej chevroleta, którego kierowca zachowywał się nerwowo.

– Okazało się, że w policyjnym systemie widniała informacja, że jest on poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przestępstwa narkotykowe – poinformował Domeracki.

Funkcjonariusze przeszukali pojazd, którym się poruszał 24-latni obywatel Ukrainy i znaleźli w nim 54 gramy haszyszu. Przeszukali również miejsce zamieszkania mężczyzny oraz miejsce jego pracy i odkryli w sumie 1,5 kg narkotyków takich jak metamfetamina, mefedron oraz haszysz. Ustalili również, że zatrzymany do kontroli kierowca jest dilerem, nad którego ujęciem pracują kryminalni.

24-latek został zatrzymany i na 3 miesiące trafił do aresztu, a Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo. – Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności – podał Domeracki.

Czytaj też: Kupują bilety parkingowe i dostają mandaty. Problem na Kamionkowskiej w Warszawie

Źródło: PAP Autor: RDC /PA