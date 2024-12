Oszukiwali seniorów metodą „na rynnę”. Tzw. gang dekarzy zatrzymany RDC 11.12.2024 17:22 „Gang dekarzy” został rozbity przez policjantów z Otwocka. Czterech obywateli Rumunii oszukiwali ludzi metodą „na rynnę”. Fałszywy mistrz dekarski początkowo szacował wykonanie usługi dekarskiej za kilkaset złotych, a następnie żądał zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych za rzekome usługi. Mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu.

Zatrzymania ws. oszustw (autor: KPP w Otwocku)

Czterech obywateli Rumunii w wieku od 29 do 42 lat usłyszało zarzuty w związku z oszustwami „na rynnę”.

Mężczyźni początkowo szacowali wykonanie usługi za kilkaset złotych, a po zakończeniu pracy żądali zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jedną z oszukanych jest seniorka z Józefowa. Kobieta opowiedziała policji, jak grupa obcokrajowców zaoferowała wymianę i naprawę rynien za niewielką kwotę, jednak pod koniec pracy zażądali 30 000 zł. Finalnie kobieta straciła 28 000 zł. Policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców.

Kilka dni później w otwockiej komendzie zadzwonił telefon. W słuchawce odezwał się kolejny mężczyzna, oszukany przez „gang dekarzy”.

– Mężczyzna dzwonił z banku, podczas gdy podejmował kolejną pulę pieniędzy dla oszustów. Zgłaszający poinformował, że jeden z oszustów przyjechał do banku razem z seniorem i czeka na przekazanie całej kwoty. Policjanci ustalili, że senior zdążył przekazać oszustom 12 tysięcy złotych, jednak fałszywi dekarze żądali kolejnych 22 tysięcy. Wtedy zostali zatrzymani – mówi Patryk Domarecki z miejscowej policji.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec zatrzymanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych. Mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja nadal poszukuje kolejnych pokrzywdzonych, do tej pory do otwockiej jednostki zgłosiło się kilkunastu poszkodowanych, policjanci sprawdzają, czy padli ofiarami tej samej grupy oszustów.

