Napad na sprzedawczynię. 80-latka raniona nożem. Zatrzymano trzech mężczyzn

80-letnia sprzedawczyni została raniona nożem w trakcie napadu w sklepie w Ostrowi Mazowieckiej. Do aresztu trafiło trzech mężczyzn w wieku 35, 21 i 30 lat. Usłyszeli oni zarzuty dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu.

Napad na sprzedawczynię w Ostrowi Mazowieckiej (autor: Zdjęcie ilustracyjne/policja.pl)

Do aresztu trafiło trzech mężczyzn, którzy napadli na 80-letnią sprzedawczynię w sklepie w Ostrowi Mazowieckiej. Jeden z napastników zranił kobietę nożem i zabrał z kasy gotówkę – poinformowała rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Zatrzymani mieszkańcy powiatu ostrowskiego usłyszeli zarzuty dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu. We wtorek sąd postanowił o aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Do napadu doszło w sobotę przed południem. Do jednego ze sklepów w Ostrowi Mazowieckiej wszedł mężczyzna z nożem w ręku i krzyczał, że to jest napad. – Sprawca odepchnął 80-letnią ekspedientkę, kobieta upadła, a on podszedł do kasy fiskalnej, skąd zabrał większą kwotę pieniędzy – zrelacjonowała policjantka. W trakcie szarpaniny ze sklepową napastnik zranił ją w dłoń nożem, rzucił go i wybiegł ze sklepu.

W trakcie czynności procesowych policjanci ustalili, że sprawca miał dwóch wspólników. Jeszcze tego samego dnia cała trójka w wieku 35, 21 i 20 lat została zatrzymana. Sprawą zajmuje się prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej.

