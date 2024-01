Areszt tymczasowy dla 21-latka za rozbój w lokalu gastronomiczny RDC 03.01.2024 14:41 Do aresztu trafił 21-latek podejrzany o dokonanie rozboju w lokalu gastronomicznym w Ostrowi Mazowieckiej. Zamaskowany mężczyzna uderzył pracownika lokalu, groził mu śmiercią i zabrał z kasy fiskalnej szufladę z pieniędzmi – poinformowała w środę rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Zatrzymanie 21-latka ws. rozboju (autor: KPP w Ostrowi Mazowieckiej)

O tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące zdecydował we wtorek sąd. Za rozbój 21-letniemu mieszkańcowi pow. ostrowskiego grozi kara do 15 lat więzienia.

Jak przekazała policja, w sobotę ok. godz. 1 do lokalu w Ostrowi Mazowieckiej wszedł zamaskowany mężczyzna i zażądał wydania pieniędzy. – Gdy pracownik lokalu powiedział, że zadzwoni na policję, napastnik zaczął mu grozić pozbawieniem życia. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, podczas której sprawca zabrał z kasy fiskalnej szufladę z pieniędzmi – zrelacjonowała rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Gdy barman próbował zatrzymać sprawcę, ten uderzył go w twarz. Potem uciekł z dwiema młodymi kobietami, które czekały na niego przed lokalem. – Pokrzywdzony rozpoznał całą trójkę jako stałych klientów lokalu. Znał tylko ich imiona. Policjanci wydziału kryminalnego, przeglądając zapis z monitoringu znajdującego się wewnątrz lokalu, wytypowali sprawców: 21-letniego mężczyznę i dwie 17-letnie dziewczyny – powiedziała rzeczniczka.

21-latek jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Mężczyzna miał przy sobie mefedron. W sylwestra rano zatrzymano jedną z 17-latek, a 2 stycznia z matką do ostrowskiej komendy zgłosiła się druga dziewczyna. Obie zostały przesłuchane w charakterze świadków.

