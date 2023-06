Był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Miał 360 zarzutów. 49-latek zatrzymany 13.06.2023 11:44 Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali na terenie woj. podlaskiego poszukiwanego listem gończym 49-latka, który ukrywał się w związku z koniecznością odbycia kary 8,5 roku więzienia wymierzonej za malwersacje finansowe w wysokości ok. 6 mln zł – poinformowała we wtorek ostrowska policja.

49-latek z powiatu ostrowskiego zatrzymany przez policję (autor: Zdjęcie poglądowe)

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł.asp. Marzena Laczkowska, wcześniej policjanci otrzymali informację, że poszukiwany listem gończym 49-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego przebywa na terenie powiatu wysokomazowieckiego w woj. podlaskim.

- Podejrzenia potwierdziły się, mężczyzna został zatrzymany, a w sobotę przewieziono go do zakładu karnego - powiedziała policjantka.

Mężczyzna był ścigany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ponieważ unikał odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności na 8 lat i 6 miesięcy. Mieszkaniec pow. ostrowskiego miał trafić do więzienia w związku z 360 zarzutami dotyczących podrabiania czeków i wypłacania różnych kwot z konta firmowego przez minimum 6 lat. W sumie wyprowadził on z firmy ok. 6 mln zł.

