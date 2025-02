Nietrzeźwa 18-latka zatrzymana, gdy jechała „elką” ze swoim instruktorem RDC 12.02.2025 08:14 18-latka miała 0,6 promila alkoholu podczas kierowania „elką”. Nastolatka została zatrzymana przez policję w ramach kontroli drogowej w Ostrowi Mazowieckiej. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności. Instruktor, który z nią jechał, był trzeźwy.

Pijana kursantka jechała „elką” (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KPP w Ostrowi Mazowieckiej)

Nietrzeźwa nastolatka kierowała „elką” w Ostrowi Mazowieckiej. Do jej zatrzymania doszło na ul. Różańskiej podczas kontroli drogowej prowadzonej w ramach akcji „Trzeźwość lokalnie”.

W czasie kontroli okazało się, że 18-latka miała 0,6 promila alkoholu w organizmie. Instruktor, który jechał z nią, był trzeźwy.

Nastolatka odpowie za przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, sądowym zakazem kierowania pojazdami na minimum 3 lata, wpłatą od 5 tys. do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

