Brat miał odciąć siostrze głowę. Są wyniki sekcji zwłok 45-latki z Szumska

Uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych szyi i w następstwie wstrząs krwotoczny były bezpośrednią przyczyną śmierci 45-letniej mieszkanki Szumska koło Mławy - to ustalenia z sekcji zwłok. Do zabójstwa kobiety przyznał się jej 27-letni brat. Na początku grudnia ma on zostać poddany badaniom psychiatrycznym przez biegłych.