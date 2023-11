Zarzut zabójstwa dla 33-latka ws. śmierci mężczyzny, który wypadł z okna Adrian Pieczka 22.11.2023 12:19 Zabójstwo i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – takie zarzuty usłyszał 33-latek z Góry Kalwarii. Chodzi m.in. o zdarzenie z niedzieli 19 listopada, kiedy z okna jednego z bloków wypadł mężczyzna. Jak się okazało, ofiara miała na ciele rany kłute. Zarzuty dla 33-latka dotyczą jednak również innego pokrzywdzonego.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KSP)

33-latek z Góry Kalwarii usłyszał zarzuty związane m.in. ze śmiercią mężczyzny, który w niedzielę wypadł z okna bloku przy ulicy Księdza Zygmunta Sajny.

Jak się okazało, ofiara miała na ciele rany kłute. Podejrzany w tej sprawie został zatrzymany kilka godzin później. Usłyszał już zarzuty.

– Pierwszy dotyczył przedmiotowego zabójstwa, to jest czynu z artykułu 148, paragraf 1 Kodeksu karnego. Drugi dotyczył wcześniejszego zdarzenia z udziałem sprawcy, w którego trakcie spowodował on u innego pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – podaje Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Piasecznie tymczasowo aresztował 33-latka.

