Miał odciąć głowę swojej siostrze. Jest areszt dla 27-latka spod Mławy Iwona Rodziewicz-Ornoch 16.11.2023 16:23 Trzy miesiące aresztu zasądzono dla 27-latka, który koło Mławy miał odciąć głowę swojej siostrze. Mężczyzna wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W chwili zatrzymania podejrzany był trzeźwy. Śledczy planują w tej sprawie powołać biegłego.

Brutalne morderstwo koło Mławy (autor: RDC)

Jest decyzja sądu w sprawie 27-latka, który koło Mławy miał odciął głowę swojej siostrze. Mężczyzna trafi na trzy miesiące do aresztu.

27-latek usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

– Do tego zabójstwa użył dwóch noży, zadał szereg ciosów w szyję i głowę kobiety, finalnie powodując oddzielenie głowy od tułowia – mówi prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.

Podejrzany stanowi niebezpieczeństwo dla najbliższych z jego otoczenia.

– Zachowanie podejrzanego wskazuje, że może on stanowić niebezpieczeństwo dla każdej osoby przebywającej w jego okolicy, także z tego powodu, że część świadków to osoby najbliższe dla podejrzanego. Aby zatem uniemożliwić mu konstruowanie jakiejkolwiek korzystnej dla niego linii obrony, niezbędna jest jego izolacja od innych uczestników tego postępowania – zaznacza Bagiński.

45-letnia ofiara osierociła dwie córki.

Paweł O. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia.

Brat zabił siostrę

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska, zawiadomienie dotyczące zabójstwa 45-letniej kobiety wpłynęło we wtorek po godz. 15.

Do zbrodni doszło w miejscowości Szumsk. Natychmiast rozpoczęto czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczając m.in. ślady na miejscu przestępstwa.

– Po kilku godzinach od zawiadomienia we wtorek przed godziną 21. mężczyzna podejrzewany o zabójstwo został zatrzymany na terenie Olsztyna, czyli sto kilometrów od miejsca zdarzenia. Jest to 27-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, który był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. To osoba z rodziny ofiary – podawała wówczas powiedziała rzeczniczka policji.

Mężczyznę ujęto dzięki współdziałaniu mławskiej policji z funkcjonariuszami z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

W chwili zatrzymania 27-latek był trzeźwy. Została pobrana od niego krew do badań, w tym na obecność środków odurzających.

Czytaj też: Wybuch w lesie pod Sochaczewem. Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala