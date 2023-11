Brutalne zabójstwo 45-latki koło Mławy. Zatrzymano podejrzewanego 27-latka RDC 15.11.2023 12:54 Zatrzymano 27-latka podejrzewanego w sprawie brutalnego zabójstwa 45-letniej kobiety, wdowy, matki dwójki dzieci. Do zbrodni doszło w miejscowości Szumsk koło Mławy. Okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne - przyznaje prokuratura w Mławie. Trwa weryfikacja materiału dowodowego. Mężczyzna to członek najbliższej rodziny ofiary, ale nie syn - dowiedziało się Radio dla Ciebie.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

Do zabójstwa 45-letniej kobiety doszło we wtorek w miejscowości Szumsk. Na miejscu do godzin porannych w środę prowadzone były intensywne czynności - poinformował prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński. - Ofiara to wdowa, matka dwójki dzieci. Okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne - podkreślił.

Jak dodał, w związku ze sprawą zatrzymano podejrzewanego o dokonanie przestępstwa. - Aktualnie trwa weryfikowanie materiału dowodowego. Nie jest wykluczone, że jeszcze dzisiaj postępowanie to zostanie skierowane przeciwko określonej osobie - zaznaczył prokurator Bagiński.

Miała odciętą głowę

Prokurator Rejonowy w Mławie uściślił, iż ze względu na wykonywane aktualnie czynności nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji w sprawie - zastrzegł przy tym, iż na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Według nieoficjalnych informacji, 45-latka zginęła od ciosów zadanych ostrym i tnącym narzędziem, miała odciętą głowę, jej zwłoki w domu jednorodzinnym znalazł członek rodziny. - Nie zaprzeczam okolicznościom podawanym przez lokalne portale - przyznał prokurator Bagiński.

Podejrzewany z rodziny kobiety

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, zawiadomienie, dotyczące zabójstwa 45-letniej kobiety wpłynęło tam we wtorek po godz. 15. Natychmiast rozpoczęto czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczając m.in. ślady na miejscu przestępstwa.

- Po kilku godzinach od zawiadomienia, we wtorek przed godz. 21., mężczyzna podejrzewany o zabójstwo został zatrzymany na terenie Olsztyna, czyli sto kilometrów od miejsca zdarzenia. Jest to 27-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, który był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. To osoba z rodziny ofiary - powiedziała rzeczniczka policji.

Podkreśliła jednocześnie, że mężczyznę ujęto dzięki współdziałaniu mławskiej policji z funkcjonariuszami z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

- W chwili zatrzymania 27-latek był trzeźwy. Została pobrana od niego krew do badań, w tym na obecność środków odurzających. Obecnie przebywa w naszej komendzie - dodała policjantka. Jak zaznaczyła, w związku ze sprawą wciąż trwają przesłuchania, planowane jest też przesłuchanie podejrzewanego w prokuraturze.

