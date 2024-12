Miał zabić matkę i ranić ojca. 35-latek z okolic Gostynina z zarzutami Katarzyna Piórkowska 27.12.2024 16:09 Zarzut zabójstwa usłyszał 35-latek z Gorzewa koło Gostynina. Mężczyzna jest podejrzany o zamordowanie matki i pobicie ojca. – Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił składania wyjaśnień – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Podkarpacka)

35-latek z Gorzewa w powiecie gostynińskim usłyszał dwa zarzuty, wśród nich zabójstwa swojej matki.

– Prokurator wykonał czynności procesowe z podejrzanym, ogłosił mu dwa zarzuty zabójstwa kobiety i średniego uszczerbku na zdrowiu na mężczyźnie. Podejrzany nie zajął żadnego procesowego stanowiska co do ogłoszonych mu zarzutów, czy się przyznaje, czy się nie przyznaje, jak również skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił składania wyjaśnień – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Do tragedii miało dojść podczas awantury domowej wieczorem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Policję zaalarmowali sąsiedzi, którzy zauważyli zakrwawionego 35-latka przed budynkiem.

Po wejściu do mieszkania policjanci odnaleźli ciało kobiety. Był tam również 63-letni mężczyzna, na którego ciele widać było ślady pobicia. Z ranami ręki został on przewieziony do szpitala.

Biegły podczas sekcji zwłok stwierdził, że przyczyną śmierci 64-letniej kobiety był uraz głowy.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt dla zatrzymanego mężczyzny. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

