Tragedia w Gorzewie koło Gostynia. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 64-latki

Przyczyną śmierci 64-letniej kobiety z Gorzewa pod Gostyninem był urazy głowy – to ustalenia po wstępnych wynikach sekcji zwłok. Do tragedii doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Mąż kobiety z obrażeniami ciała trafił do szpitala, a zatrzymany został 35-letni syn małżeństwa.