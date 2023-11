Miał odciąć głowę siostrze. Wiemy, kiedy badanie psychiatryczne Pawła O. Iwona Rodziewicz-Ornoch 21.11.2023 17:54 4 grudnia odbędzie się badanie psychiatryczne mężczyzny, który pod Mławą obciął głowę swojej siostrze - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Biegli z udziałem psychologa zbadają poczytalność 27-latka. Do brutalnego zabójstwa doszło w miejscowości Szumsk tydzień temu. Paweł O. przyznał się do winy.

Brutalne morderstwo koło Mławy (autor: RDC)

Badanie psychiatryczne mężczyzny, który obciął głowę swojej siostrze, odbędzie się 4 grudnia - dowiedziało się RDC. Paweł O. zabił kobietę we wtorek 14 listopada, ponieważ miała kiedyś zwrócić mu uwagę w sprawie szkoły. Do tragicznego zajścia doszło w miejscowości Szumsk pod Mławą.

- Czy oni na podstawie jednodniowego badania będą w stanie dowiedzieć się, co do tego, czy był on poczytalny i jaki jest stan jego zdrowia psychicznego, tego nie wiemy - mówi prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.





Jeśli po jednodniowym badaniu biegli nie będą w stanie stwierdzić czy Paweł O. był poczytalny, wówczas zostanie przeprowadzona 4-tygodniowa obserwacja sądowo-psychiatryczna.

Brat zabił siostrę

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska, zawiadomienie dotyczące zabójstwa 45-letniej kobiety wpłynęło we wtorek po godz. 15.

Do zbrodni doszło w miejscowości Szumsk. Natychmiast rozpoczęto czynności z udziałem prokuratora, zabezpieczając m.in. ślady na miejscu przestępstwa.

– Po kilku godzinach od zawiadomienia we wtorek przed godziną 21 mężczyzna podejrzewany o zabójstwo został zatrzymany na terenie Olsztyna, czyli sto kilometrów od miejsca zdarzenia. Jest to 27-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, który był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. To osoba z rodziny ofiary – podawała wówczas powiedziała rzeczniczka policji.

Mężczyznę ujęto dzięki współdziałaniu mławskiej policji z funkcjonariuszami z olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

45-letnia ofiara osierociła dwie córki. Paweł O. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia.

