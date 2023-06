Dzień Dziecka w Warszawie i na Mazowszu w liczbach. Ile dzieci mamy w regionie? Dominika Naborowska 01.06.2023 07:22 Dziś w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ustanowiony został w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Polsce obchodzony jest 1 czerwca. Z tej okazji w Radiu dla Ciebie przyglądamy się danym statystycznym o dzieciach w województwie mazowieckim i Warszawie.

Dzień Dziecka na Mazowszu w liczbach (autor: Pexels)

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

W Radiu dla Ciebie sprawdzamy dziś, co statystyki mówią o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu.

W 2022 roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 50 tys. dzieci (50,2 tys.), z czego 24,5 tys. to dziewczynki, a 26,8 tys. to chłopcy. Oznacza to w obu przypadkach spadki liczby urodzeń w stosunku do 2021 roku – odpowiednio o 7,4 i 6,3 proc.

Ogółem dzieci w wieku 0–17 lat na koniec 2022 roku było na Mazowszu 1 069 800.

W 2022 roku w Warszawie urodziło się ponad 18 tys. dzieci (18,1 tys.), z czego 8,8 tys. to dziewczynki, a 9,3 tys. to chłopcy. Oznacza to w obu przypadkach spadki liczby urodzeń w stosunku do 2021 roku – odpowiednio o 9,7 i 7,3 proc.

Ogółem dzieci w wieku 0–17 lat na koniec 2022 roku było w warszawie 331,3 tys.

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stał się świętem stałym.

