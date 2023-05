Nowy drapieżnik w warszawskim zoo? W planach partnerka dla lamparta Dominika Naborowska 30.05.2023 21:04 Kilka dni temu do warszawskiego zoo przybył lampart amurski o imieniu Zivon. W planach jest pozyskanie dla niego partnerki. Pracownicy zoo mają nadzieję, że niedługo będą mogli rozmnożyć zagrożony gatunek w celu ponownego prowadzenia zwierząt do środowiska naturalnego.

Nowy lampart amurski w warszawskim zoo. (autor: Drapieżniki Warszawskiego ZOO)

Warszawskie ZOO planuje pozyskanie kolejnego drapieżnika.

Będzie to partnerka do mieszkającego już w stołecznym ogrodzie zoologicznym lamparta — pierwszego amurskiego lamparta od kilkudziesięciu lat.

— Jesteśmy nowymi gospodarzami Zivona, który urodzony w Lipsku przyjechał do nas 17 maja. Jest to kolejny podgatunek lampartów, który u nas jest. Mamy nadzieję, że niebawem pojawi się partnerka do niego i będziemy mogli je rozmnażać. Trzeba zobaczyć to, z jaką gracją porusza się po drzewach, skałach, jak jest wysportowany, jak natura go wyposażyła do życia na ziemi — opowiada opiekun zwierzęcia Janusz Rak.





Celem zoo jest ponowne wprowadzenie zagrożonych gatunków do środowiska naturalnego, w tym przypadku potomstwa lamparta.

Lampart amurski to jeden z najrzadszych kotów na Ziemi.

Jest podgatunkiem lamparta plamistego i w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych posiada status CR — krytycznie zagrożony wyginięciem (Critically Endangered). W naturze pozostało jedynie ok. 100-200 osobników.

