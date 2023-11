Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych [STATYSTYKI] Beata Głozak 19.11.2023 10:07 Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego doszło do 2896 wypadków drogowych, w których zginęło 289, a rannych zostało 3398 osób. O rozwagę, rozsądek, troskę o życie własne i innych użytkowników dróg zaapelował do kierowców i pieszych zastępca szefa mazowieckiej policji.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (autor: Policja)

Dzisiaj Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Według Głównego Urzędu Statystycznego w minionym roku na Mazowszu takich osób było prawie 3700.

Jak informuje Marcin Kałuski z GUS, winę najczęściej ponosili kierowcy samochodów osobowych.

— Spowodowali oni 66 procent wypadków drogowych w województwie mazowieckim. Za prawie co dziesiąty wypadek odpowiadali kierowcy samochodów ciężarowych, w mniejszym stopniu sprawcami byli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Rowerzyści spowodowali sześć procent wypadków a piesi pięć procent — mówi Kałuski.

Najbardziej ryzykowna grupa kierowców

Z kolei z badań Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że najbardziej ryzykowną grupą wśród kierowców są osoby w wieku 18-24 lat.

Zapytaliśmy młodych siedlczan czy faktycznie tak jest.

Głównymi przyczynami wypadków są niezmienne nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieustąpienie pierwszeństwa.

Apel komendanta policji

O rozwagę, rozsądek, troskę o życie własne i innych użytkowników dróg zaapelował do kierowców i pieszych zastępca szefa mazowieckiej policji insp. Jakub Gorczyński w liście otwartym do mieszkańców Mazowsza w związku z obchodzonym w niedzielę Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.

Od początku roku na drogach Mazowsza, objętych działaniem Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w wypadkach drogowych zginęło 185 osób, w tym 40 pieszych.

„Policjanci z niepokojem obserwują pogarszający się stan bezpieczeństwa pieszych, gdy niemal codziennie ginie człowiek idący nieoświetloną drogą” — podkreślił zastępca komendanta.

Z wieloletnich obserwacji policji wynika, że okres jesienno-zimowy to czas szczególnie trudny dla pieszych.

„Wcześnie zapadający zmierzch i zmienne warunki atmosferyczne, godziny szczytu komunikacyjnego przypadające na porę wieczorową oraz ubrani w ciemną odzież piesi – to sytuacja bardzo niebezpieczna, skutkująca znaczącą liczbą wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym” – zauważył Gorczyński.

Bezpieczeństwo i szczególna ostrożność

Zastępca szefa mazowieckiej policji przypomniał, że szczególnie w okresie jesienno-zimowym piesi powinni używać elementów odblaskowych.

„Noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego to dawanie kierowcom samochodów szansy na odpowiednio wczesne zauważenie pieszego i w efekcie uniknięcie potrącenia” — podkreślił Gorczyński.

Zaznaczył, że piesi powinni na drogach zachować szczególną ostrożność, korzystać z wyznaczonych przejść, chodzić przy lewej krawędzi jezdni, gdy nie ma chodnika lub pobocza, i ustępować miejsca zbliżającym się pojazdom.

W swoim liście wiceszef mazowieckiej policji zwrócił się też do kierowców, by dbali o stan techniczny pojazdów i prawidłowe ustawienie świateł zewnętrznych tak, by zapewniały dobrą widoczność drogi i nie oślepiały innych uczestników ruchu drogowego.

„Apeluję o rozwagę, rozsądek, szacunek dla innych oraz troskę o życie własne i innych użytkowników drogi. Wierzę, że wspólny wysiłek ludzi dobrej woli może dać pożądany efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa naszych obywateli” — podsumował Gorczyński.

