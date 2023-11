Ekstremalne warunki na mazowieckich drogach. Kilkadziesiąt kolizji od rana Iwona Rodziewicz-Ornoch 23.11.2023 12:29 Na mazowieckich drogach panują ekstremalnie trudne warunki. Od rana odnotowano kilkadziesiąt wypadków. Kierowcy muszą liczyć się z zablokowanymi drogami. Ujemne temperatury i opady marznącego deszczu powodują gołoledź. Policja apeluje o ostrożność na drogach, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z marznącymi opadami i silnym wiatrem.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach (autor: Policja Mazowsze/FB)

Kilkadziesiąt kolizji od rana, zablokowane drogi, problemy z podjazdami, czyli ekstremalnie trudne warunki na drogach. Rzeczniczka mławskiej policji Anna Pawłowska ostrzega, ze najgorzej w powiecie mławskim jest na drodze wojewódzkiej nr 615.

— Najgorsza sytuacja jest obecnie w miejscowości Bogurzyn oraz Trzcianka-Kolonia. W Bogurzynie udało się w tej chwili odblokować jeden pas. Służba rozpuściła lód zalegający na tym odcinku drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Jeśli kierujemy się na te odcinki dróg, należy wybrać objazdy, albo przygotować się na stanie w długim korku — informuje Pawłowska.

W Mławie problemy z podjazdami mają także autobusy miejskie.

Stracił panowanie i wjechał do rowu

Kierowca ciężarówki, jadąc przez miejscowość Rąbierz w powiecie ciechanowskim, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 617.

– Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu. W wyniku tego zdarzenia pojazd wywrócił się na bok. Kierowcy poruszający się tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami, gdyż jeden pas ruchu jest zablokowany – relacjonuje Magda Zarębska z ciechanowskiej policji.

Mokra lub oblodzona nawierzchnia zwiększa ryzyko spowodowania kolizji i wypadków.

Apel o zachowanie ostrożności

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Ujemne temperatury i opady marznącego deszczu powodują gołoledź.

Aspirant Magda Zarębska z ciechanowskiej policji apeluje do kierowców, aby dostosowali prędkość do warunków pogodowych.

— Dostosujmy prędkość do warunków pogodowych. Pamiętajmy, że mokra lub oblodzona nawierzchnia zmiesza przyczepność kół, co w efekcie wydłuża drogę hamowania. Połączenie śliskiej nawierzchni z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko spowodowania kolizji lub wypadku drogowego — mówi Zrębska.

W związku ze słabymi warunkami atmosferycznymi Mazowiecka Straż Pożarna interweniowała w ciągu ostatniej doby 35 razy.

Na terenie województwa mazowieckiego alerty IMGW II stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do piątkowej nocy. Z kolei alerty II stopnia w związku z marznącymi opadami i gołoledzią wydane zostały do godz. 12:00, a dla południowych powiatów do 15:00.

Czytaj też: Niż Niklas przyczyną trudnych warunków pogodowych w Polsce