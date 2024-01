Bilans sylwestrowego weekendu na mazowieckich drogach. Zginęły dwie osoby [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 02.01.2024 10:53 Policjanci podsumowali sylwestrowy weekend i Nowy Rok na drogach garnizonu mazowieckiego. Od 29 grudnia do 1 stycznia doszło do 11 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 13 osób zostało rannych. Z kolei w tym samym czasie na terenie Polski odnotowano 160 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 181 zostało rannych. Policja zatrzymała 924 nietrzeźwych kierowców.

Bilans sylwestrowego weekendu na drogach (autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie/FB)

W ciągu czterech dni od 29 grudnia do 1 stycznia na drogach mazowieckich doszło do 11 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 13 zostało rannych.

Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej relacjonuje, że pierwszy tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w sobotę w miejscowości Kolonia-Kuźni

— Około godziny 19 na drodze ekspresowej S7 24-letni kierujący mercedesem, potrącił 50-letniego pracownika służby drogowej. Do kolejnego, tragicznego w skutkach wypadku doszło w sylwestrowy wieczór w Płońsku na przejeździe kolejowo-drogowym. 65-letni kierujący mercedesem, doprowadził do zderzenia z szynobusem relacji Sierpc-Tłuszcz — mówi Sawicki.

Ze wstępnych informacji wynika, że 65-letni kierowca mercedesa, najprawdopodobniej nie zachował szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy. Kierowca mercedesa poniósł śmierć na miejscu. 39-letni maszynista był trzeźwy.

Z kolei w Nowy Rok trzy osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Mszczonowie na trasie S8. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej uwalniali dwie osoby z elektrycznego Mercedesa przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

W podobnym okresie 2022 roku podczas 3 dni policyjnych działań doszło do 6 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 7 zostało rannych.

Podsumowanie wypadków w kraju

W okresie sylwestrowym, tj. od 29 grudnia do 1 stycznia, na drogach doszło do 160 wypadków, w których zginęło 18 osób, 181 zostało rannych. Policja zatrzymała 924 nietrzeźwych kierujących pojazdami – poinformował we wtorek Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Wskazał, że przy takiej samej liczbie wypadków, do których doszło w analogicznym okresie przed rokiem, były o trzy ofiary śmiertelne mniej, i o dwie osoby ranne mniej.

Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy na przełomie roku, czyli od 29 grudnia do 1 stycznia, wykazały 924 nietrzeźwych kierujących pojazdami, czyli o 56 więcej niż rok temu.

Według policyjnych statystyk w sylwestera zatrzymano 200 nietrzeźwych, a wypadkach śmierć poniosło 6 osób (w 2022 r. było 5 ofiar śmiertelnych). W pierwszy dzień nowego roku doszło do 38 wypadków, w których zginęły 4 osoby, rok temu było 11 ofiar.

W Nowy Rok 2024 policjanci zatrzymali więcej nietrzeźwych kierowców niż w 2023. W poniedziałek - 356 nietrzeźwych, a rok temu - 299.

