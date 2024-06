Jak zadbać o bezpieczeństwo na drogach w czasie wakacji?

Instytut Transportu Samochodowego apeluje, aby w czasie wakacji zadbać o bezpieczeństwo na drogach. Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że to właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. W 2023 r. podczas wakacji policja odnotowała 4945 wypadków drogowych, w których zginęło 468 osób, a 5 777 osób zostało rannych.