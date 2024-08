Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Policja zatrzymała podejrzewanego RDC 16.08.2024 19:41 Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Zatrzymany ws. zabójstwa w Wólce Kosowskiej (autor: KSP)

37-letni obywatel Chin został zatrzymany w sprawie zabójstwa 42-letniego Litwina, do którego doszło w Wólce Kosowskiej.

Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej. Śledztwo w tej… pic.twitter.com/XGKPlLqHTx — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 16, 2024

Strzelanina w Wólce Kosowskiej

Do strzelaniny w Wólce Kosowskiej doszło w poniedziałek 12 sierpnia. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, stało się to w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego.

Przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.

Ofiarą okazał się 42-letni obywatel Litwy.

Reporter Polskiego Radia RDC rozmawiał z mieszkańcami. Niektórzy z nich wskazują, że przyczyną zdarzenia mogły być biznesowe porachunki. Wielu przyznaje, że nie czuje się bezpiecznie w mieście.

Śledztwo w sprawie zabójstwa w Wólce prowadzi prokuratura.

Czytaj też: Nie żyje wybitny malarz Tomasz Ciecierski. Miał 78 lat